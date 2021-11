Lutador de MMA passa por cirurgia para remover testículo após joelhada

Fonte:Lance! Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

– Estou bem em casa, estou descansando e a operação correu bem. O médico disse que não vou perder testosterona ou a capacidade de ter filhos por causa disso. Se eu perder o outro, por outro lado, é outra história. Então, de agora em diante, se você me bater no meu último testículo, não somos amigos – brincou o bem-humorado norte-americano.

Apesar do susto, Christian Lohsen não terá problemas caso queira ter filhos (Foto: Reprodução) O profissional de MMA, que tem nove vitórias e duas derrotas no currículo, relatou o prejuízo em seu perfil no Instagram.

