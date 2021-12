Com vitória do Juventude, Sport é oficialmente rebaixado para a Série B

O Sport está rebaixado para a Série B do Brasileirão. Com a vitória do Juventude sobre o Red Bull Bragantino, o Leão da Ilha não tem mais chances matemáticas de permanecer na Primeira Divisão e caiu para a Segundona nesta terça-feira.

Faltando três partidas para encerrar sua participação no campeonato, o Rubro-Negro pernambucano pode chegar no máximo a 42 pontos, mesma pontuação do Athletico-PR, que está na 16ª colocação. Porém, caso vença os jogos que restam, o Sport ficará com 11 vitórias no torneio, enquanto o Furacão já possui 12. Dessa forma, como o número de triunfos é o primeiro critério de desempate, o Leão permanecerá no Z4 até o final da competição.

Após escapar do descenso na última edição do Brasileiro com um ponto a mais que o primeiro clube rebaixado, o Sport não conseguiu repetir a campanha nesta temporada. O time está na vice-lanterna com 33 pontos e conquistou apenas oito vitórias em 35 partidas disputadas no campeonato.

O Leão se torna a segunda equipe do Brasileirão com o rebaixamento confirmado. A primeira foi a Chapecoense, que teve sua queda decretada no dia 10 de novembro.

Fonte:Gazeta Esportiva (foto: Felipe Santos/assessoria)30/11/2021 21:18

