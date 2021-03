Butantan envia 3,3 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde

(Foto: Pedro Guerreiro/Agência Pará) – O Ministério da Saúde ainda não informou como será a divisão do quantitativo entre os Estados.

Mais de 3,3 milhões de doses da vacina do contra a Covid-19 Coronavac será entregue pelo Instituto Butantan na manhã desta segunda-feira (15), ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde. O governador de São Paulo, João Doria, acompanhará a saída do carregamento do instituto, na capital paulista.

O Butantan entregará ao país 22,7 milhões de doses até o fim de março. Já em abril, o número de vacinas fornecidas pelo instituto ao PNI somará 46 milhões.

Até o dia 30 de agosto, o Butantan pretende entregar outras 54 milhões de doses para vacinação dos brasileiros, totalizando 100 milhões de unidades.

Segundo o governo paulista, a produção da vacina segue em ritmo constante e acelerado. No último dia 4, uma remessa de 8,2 mil litros de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo), correspondente a cerca de 14 milhões de doses, desembarcou em São Paulo para produção local.

Com informações do Metrópole

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...