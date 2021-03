Google está com inscrições abertas para programa de estágio home office

Estudantes de todo o país podem se candidatar até 26 de março

Já pensou em trabalhar para a Google sem sair de casa? A empresa referência em tecnologia está com inscrições abertas para o seu programa de estágio. O processo seletivo será realizado de forma totalmente on-line e os selecionados atuarão em regime home office.

O programa aceita candidatura de estudantes de Ciência da Computação e áreas relacionadas de todo o país. De acordo com a empresa, os candidatos devem possuir habilidade para resolver problemas, trabalho em equipe e boa comunicação. Além disso, é exigido o domínio do Inglês. As inscrições para o estágio da Google devem ser realizadas até o dia 26 de março, pelo site de carreiras.

“Com o trabalho remoto, muitos estudantes podem seguir seu curso de graduação em seus estados e participar do nosso programa de estágio. Para nós, essa é uma chance de receber talentos de todas as regiões do país que contribuam para que os produtos e serviços da Google sejam ainda mais representativos”, destacou o especialista em recrutamento da empresa, Yale Soares.

*Com informações do TechMundo

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

