Cabeleireiro desaparece após mergulho no rio Xingu

(Foto:Reprodução) – Um jovem de 24 anos, identificado como João Paulo de Matos Mota, desapareceu no rio Xingu após um mergulho com amigos por volta das 17h desta quarta-feira (10). O incidente aconteceu no porto da balsa que dá acesso à Gleba Assurini, em Altamira.

Segundo informações, na companhia de mais duas pessoas, ele teria saltado de uma pedra na água. Os amigos conseguiram chegar ao raso mas João Paulo não foi mais visto por eles. O Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciaram as buscas ainda na quarta-feira; a procura pelo jovem teve continuidade na manhã desta quinta-feira (11), mas até o momento o corpo não foi encontrado. A vítima trabalha como cabeleireiro em Altamira. O Confirma Notícia acompanha o caso e traz atualizações a qualquer momento. (Com informações do Confirma Notícia).

Jornal Folha do Progresso em 11/08/2022/

