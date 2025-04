Cachorro rouba a cena no Mangueirão após invadir jogo do Paysandu

Doguinho invadiu o gramado do Mangueirão durante jogo do Paysandu. | Mauro Ângelo/Diário do Pará

No Mangueirão, um cachorro invadiu o campo e roubou a cena no meio do jogo contra o CRB, enquanto o Paysandu segue sem vencer na Série B.

Futebol é, sem dúvida, um jogo imprevisível, mas às vezes a bola não é o único a chamar a atenção. Foi exatamente isso que aconteceu no Mangueirão, em Belém, no último domingo(27), durante o empate de 1 a 1 entre Paysandu e CRB-AL, pela quinta rodada da Série B.

No meio do segundo tempo, enquanto os times buscavam a vitória, um cachorro se tornou o grande protagonista do jogo ao invadir o gramado e interromper a partida por alguns minutos.

O animal, que driblou a segurança com uma habilidade impressionante, trouxe momentos de descontração e divertiu a torcida, além de ser destaque na transmissão ao vivo em canal fechado. Mas, por mais cômico que tenha sido o episódio, ele não conseguiu aliviar a pressão sobre o Paysandu, que continua a amargar uma sequência de resultados negativos na competição nacional.

O empate em 1 a 1 não foi suficiente para tirar o time bicolor da zona de rebaixamento, mantendo o Paysandu na 18ª posição da tabela. Sem vitórias na competição até o momento, a equipe segue em busca de uma reação que a tire da situação complicada na Série B.

Fonte: Diário do Pará

