Vai uma carona aí? Brasileiro cria o ‘menor carro do mundo’

A mobilidade urbana no Brasil é um dos inúmeros desafios enfrentados pelos brasileiros diariamente. Longos congestionamentos e falta de espaço para estacionar nas grandes metrópoles brasileiras causam dores de cabeça no dia a dia de todos os proprietários de carros. Mas, uma solução alternativa poderá, quem sabe, resolver o problema da falta de espaço para estacionar seu carro.

O designer paulistano Caio Strumiello vem desenvolvendo o projeto de um carro 100% nacional. Conhecido por ser o “inventor de São Vicente”, ele criou em 20 dias um carro chamado Nanico P50, ou apenas “Nanico Car”.

O microcarro tem apenas 1,33 m de comprimento e consumo de 40 km/l. O carro é inspirado no Peel P50, possui quatro rodas e marcha a ré, e foi construído a partir de uma cadeira de rodas motorizada em apenas 20 dias. Para legalizar um veículo como o Nanico P50 no Brasil, é necessário atender a requisitos técnicos e regulamentações específicas, além de enfrentar limitações para produção em escala.

“Na verdade, ele é inspirado no Peel P50, um carro inglês que era considerado o menor do mundo. Mas o meu é menor, tem quatro rodas e marcha a ré. Cabem nele duas pessoas magrinhas, espremidas”, brinca Caio.

O Peel P50 é um microcarro de três rodas, conhecido por ser o menor carro de produção já fabricado, e que foi fabricado entre 1962 e 1965, e posteriormente reintroduzido em 2010. A Peel Engineering Company na Ilha de Man criou este veículo, que foi reconhecido pelo Guinness World Records. O P50 tem apenas 1,37 metros de comprimento e foi projetado para transportar uma pessoa e uma sacola de compras.

