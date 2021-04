Cadáver usando cueca é encontrado em rio no Pará

O corpo foi encontrado na manhã de hoje (15), em um rio de Marabá, no sudeste paraense. Polícia investiga o caso. | Foto:Reprodução

Vídeo mostra o homem morto boiando de bruços em rio de Marabá.

Um corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (15), às margens do Rio Itacaiúnas, próximo da Vila São José (Km 8), em Marabá, no sudeste paraense. As informações são do portal Debate de Carajás.

O cadáver, do sexo masculino, estava boiando no rio de bruços. A vítima estava vestida apenas com uma cueca preta e com um pano enrolado na cabeça.

A polícia suspeita que o cadáver seja de Edilson Pereira de Sousa, que estava desaparecido desde a última terça-feira (13). Apenas o carro dele foi encontrado pela Polícia Militar. No veículo foi encontrada uma faca, além de muito sangue espalhado e cheques que, somados, ultrapassam R$ 600 mil.

,No entanto, a informação de que se trata mesmo de Edilson ainda não foi oficialmente confirmada.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foi acionado para o local.

ATENÇÃO: O VÍDEO CONTÉM IMAGENS FORTES

Com informações do portal Debate de Carajás

