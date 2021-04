Estudantes xingam homem sem saber que ele era delegado

O Delegado Rodrigo Souza, que atendeu o caso. | Foto:Reprodução

Antes de serem levados até a delegacia, os suspeitos também haviam ofendido guardas municipais.

Uma confusão envolvendo um trio de estudantes acabou se tornando um caso de polícia de uma forma bastante inusitada, com eles sendo indiciados por “duplo” desacato.

O caso ocorreu no último domingo (11), em Curitiba, no Paraná, após os jovens serem encaminhados para uma delegacia por ofenderem e desacaratem guardasr municipais.

Quando o delegado Rodrigo Souza chegou ao local, viu dois dos suspeitos criando confusão e gritando na delegacia. Ao perguntar o que estava acontecendo, começou a receber uma enxurrada de xingamentos.

“Falaram que não iriam falar comigo, porque eu não mandava em nada, que só iriam falar com o delegado. Um deles me chamou de safado, usou um palavrão e me chamou de ‘cabação’. O outro perguntou se eu já tinha lido algum livro na vida, disse que eu tinha cara de analfabeto”, explicou Rodrigo, que filmou com o celular o momento enquanto era ofendido.

Mas quando foram chamados para serem ouvidos, perceberam que Rodrigo na verdade era o delegado do local. Ao perceberem isso, pediram desculpas e explicaram que só haviam se exaltado pois eram estudantes e não achavam justo serem tratados daquela forma.

Depois de serem ouvidos, um deles foi liberado, e os outros dois acabaram presos até o dia seguinte, por conta das ofensas ao delegado. Eles responderão por desacato aos guardas municipais e terão que pagar fiança de R$ 1 mil em juízo.

Apesar de não ter sido dito palavras racistas pelos suspeitos, o delegado acredita que só foi xingado por ser negro. “Não falaram nenhuma injúria racial, mas ficou bem claro. Não cogitaram que eu fosse delegado em razão do racismo estrutural. Por eu ser negro, não posso ser um delegado?”, questionou.

com informação da Istoé

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...