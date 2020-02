Câmara de Marabá abre inscrição de concurso para contratação de profissionais em diversas áreas

As inscrições serão realizadas até 16 de março, no site da Fadespa.(Foto:Reprodução)

A Câmara dos Vereadores de Marabá, sudeste do Pará abriu inscrições do concurso que vai contratar profissionais nas áreas de agente de portaria, motorista, agente administrativo, técnico legislativo, técnico em contabilidade, técnico em processamento de dados, técnico em tradução e interpretação de libras, advogado e engenheiro civil. No total são 27 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições serão realizadas até 16 de março, no site da Fadespa.

Os classificados e convocados ao final do concurso cumprirão jornada semanal de 40 horas. Os salários variam de R$ 1.154,34 a R$ 4.092,66, sendo que os cargos de nível superior ainda receberão adicional de 100% sobre o vencimento base. O valor da taxa de inscrição varia R$ 48,00 para cargos de nível fundamental, R$ 60,00 para médio e R$ 72,00 para superior.

Por G1 PA — Belém

