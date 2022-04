Câmara Municipal de Belém homenageia os 203 anos da Associação Comercial do Pará

‘Parceria é a palavra da ACP’, afirma presidente durante a sessão especial da CMB (Foto:Felipe Bispo/ O Liberal)

A necessidade de fomento ao empreendedorismo foi tema da sessão especial

A relação entre as necessidades do setor produtivo e o poder público nortearam os pronunciamentos da sessão especial da Câmara Municipal de Belém (CMB), na tarde desta terça-feira (26), que homenageou os 203 anos da Associação Comercial do Pará (ACP). (As informações são do Abílio Dantas).

O vereador Augusto Santos (Republicanos), autor do requerimento que criou a sessão especial, recebeu autoridades do empresariado paraense, com destaque para a presidente da ACP, Elizabeth Grunvald, a primeira mulher a assumir o cargo após mais de dois centenários de existência. A sessão também contou com a presença do vereador Fabrício Gama (Republicanos).

De acordo com Elizabeth Grunvald, as parcerias entre a ACP e o sistema público têm como objetivo a geração de emprego e renda, tendo a Associação a função de subsidiar as prefeituras e o Governo do Pará de informações sobre o setor produtivo. “É nosso papel contribuir, com tudo que tiver ao nosso alcance, para a melhoria do ambiente de negócios. A nossa palavra, vereador Augusto, sempre será parceria. Trabalhamos e buscamos estabelecer parcerias constantemente, seja com todas as entidades seja com todos os poderes políticos, pois só dessa forma nós acreditamos que é possível vencer desafios”, afirmou.

A presidente da ACP defendeu que o associativismo deve ser difundido ainda mais, enquanto prática de fortalecimento das economias. “Mas não nos associamos apenas para sobrevivermos enquanto empresas, mas porque, juntas, logramos contribuir de forma efetiva para uma sociedade melhor. Buscamos interação constante e efetiva entre benefício social, lucratividade e satisfação dos nossos clientes e colaboradores”, disse.

O vereador Fabrício Gama exaltou a categoria dos empresários, como “geradores de emprego e renda”, e argumentou que a administração do Município de Belém deve criar melhores condições para que setores de negócio tenham crescimento, como é o caso da construção civil. Já o vereador Augusto Santos, por sua vez, afirmou não possuir muita experiência no setor público, mas prometeu compensar a inexperiência com “o desejo e boa vontade de querer ajudar o setor produtivo”. “Eu só peço uma coisa, presidente Elizabeth: contem comigo sempre. Em um ano e meio de mandato, aprovamos o Dia Municipal do Empreendedorismo Feminino, que ficou estabelecido no dia 19 de novembro, e é hoje parte integrante do calendário oficial de datas e eventos do Município de Belém”, destacou.

O presidente da Assembleia Geral da ACP, Fábio Lúcio Costa, demarcou a necessidade de renovação da instituição, para estar em dia “com todas as discussões e temas que envolvem o empresariado local”. “O nosso processo é de unir os empresários nas causas que possam envolver o setor produtivo, com geração de renda e de emprego. Qualquer que seja a causa do empresário que tenha a necessidade da intervenção de uma instituição forte, a ACP, por ser de vanguarda e de tradição, estará presente”, conclui o representante.

