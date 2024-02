Camaro é flagrado a 204 km/h em rodovia no Pará; velocidade é quase o triplo da permitida

Camaro foi flagrado quase 3 vezes acima da velocidade permitida em BR no Pará — Foto: PRF/Reprodução

Mais de mil condutores foram flagrados acima da velocidade neste carnaval nas rodovias federais do Pará. Veja orientações para diminuir riscos de acidente.

Um motorista foi flagrado dirigindo a quase três vezes acima da velocidade permitida na BR-316 em Castanhal, nordeste paraense. O Camaro conduzido por ele estava a 204 km/h em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 80 km/h.

O flagrante foi feito com um radar durante fiscalização no domingo (11) e confirmado nesta segunda-feira (12) ao g1 pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), que listou orientações aos motoristas para diminuir os riscos de acidente – veja mais abaixo.

O condutor do carro de luxo flagrado em Castanhal não chegou a ser abordado pelos policiais. No entanto, segundo a PRF, “após o processamento das imagens pelo sistema, será gerada uma notificação ao condutor”.

Ele deve ser autuado por infração gravíssima com multa e suspensão do direito de dirigir, pois foi flagrado em velocidade superior à máxima em mais de 50%. A multa prevista é de cerca de R$ 880.

Flagrantes no carnaval

A Polícia Rodoviária Federal iniciou a 0h de sexta-feira (09) a Operação Carnaval 2024 nas rodovias federais do Pará e já flagrou outras imprudências de motoristas.

“Nesses três primeiros dias da Operação Carnaval 2024 no Pará, mais de 1.260 condutores foram flagrados dirigindo acima da velocidade máxima permitida”, informou a PRF.

A PRF reforça a importância de os motoristas respeitarem a legislação de trânsito e cuidados para evitar acidentes.

“Os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, devem realizar a manobra somente em locais permitidos e quando houver tempo e distância para concluir a manobra sem colocar o trânsito em risco.

Ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por um terço das mortes em rodovias federais”, reforça a PRF.

Veja mais dicas da PRF para diminuir riscos de acidentes:

● Antes de viajar, verifique as condições do carro. A manutenção deve estar em dia, em especial em relação aos itens de segurança, como sistema de freios, de pneus, iluminação e sinalização.

● A viagem deve ser planejada, de modo que o condutor não dirija por mais de quatro horas ininterruptas. Ele deve estar descansado e em condições físicas e psicológicas para conduzir o veículo. Deve haver planejamento para abastecimento e alimentação também.

● O veículo só pode levar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente, como cadeirinhas

● As bagagens devem ser levadas em compartimento próprio, para evitar lesões em caso de envolvimento em acidentes.

● Em caso de chuva, a velocidade deve ser reduzida, os faróis devem permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos deve aumentar.

Fonte: Por g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/02/2024/09:55:31

