Controladoria Geral da União abre concurso para 375 vagas e salário de até R$ 19 mil

(Foto:Reprodução) – São 300 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle e 75 para Técnico Federal de Finanças e Controle.

A Controladoria Geral da União (CGU) abriu concurso para 375 vagas em cargos de nível médio e superior. As informações são do g1

As vagas são para os seguintes cargos:

300 para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, de nível superior de escolaridade e salário de R$ 19.197,06

75 para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle, de nível médio de escolaridade e salário de R$ 7.283,31

As vagas para auditor e técnico são distribuídas pelo Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal.

Veja o edital no site da FGV

As inscrições devem ser feitas entre 3 de janeiro e 1º de fevereiro pelo endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/concursocgu21. A taxa de inscrição é de R$ 80 para técnico e de R$ 120 para auditor.

No momento da inscrição, o candidato deve escolher a localidade de lotação para a qual pretende concorrer e o local de realização da prova.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas em Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Recife (PE), São Paulo (SP) e em todas as capitais da região Norte do país: Rio Branco (AC), Manaus (AM), Macapá (AP), Belém (PA), Porto Velho (RO), Boa Vista (RR) e Palmas (TO), na data provável de 20 de março de 2022.

As provas para o cargo de Técnico Federal de Finanças e Controle serão aplicadas no turno da manhã, das 8h até 12h30.

As provas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle serão aplicadas em dois turnos, sendo no período da manhã, das 8h até 12h30 a prova objetiva de conhecimentos básicos e prova discursiva; e no período da tarde, das 15h até 19h, a prova objetiva de conhecimentos específicos e prova objetiva de conhecimentos especializados.

