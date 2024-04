Câmera de segurança registra homem matando companheira a facadas em Peixoto de Azevedo-MT; VÍDEO

(Foto: Reprodução/Redes sociais)- Leidiane e Wendel conversavam na presença de outras pessoas pouco antes do crime ocorrer. Há cerca de cinco meses, a mulher anunciou nas redes sociais o noivado dela com o suspeito.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem identificado como Wendel dos Santos, de 37 anos, matou a facadas a companheira Leidiane Ferro da Silva, de 43 anos. O crime ocorreu nesta segunda- feira (15), em Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, na presença de outras pessoas. O agressor fugiu após o crime. (veja abaixo)

Nas imagens, é possível ver que os dois conversam na cozinha de uma casa. Em seguida, o suspeito sai do local e, segundos depois, volta, pega uma faca e desfere diversos golpes contra a vítima.

Duas testemunhas relataram à polícia que fugiram do local por medo do suspeito, que também se dirigiu contra elas. Quando os policiais chegaram na casa, encontraram Leidiane já sem vida.

Em 31 de dezembro do ano passado, Leidiane anunciou que estava noiva de Wendel.

Segundo a Polícia Militar, Wendel não foi localizado na região onde o crime ocorreu. Ele é procurado pela polícia.

O caso é investigado como feminicídio.

IMAGENS FORTES ABAIXO:

Câmera de segurança registra homem matando companheira a facadas em Peixoto de Azevedo-MT.

Leia mais: https://t.co/SilvMHiE1A pic.twitter.com/CkbzPVXQpd — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 16, 2024

Fonte: g1 MT Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/04/2024/07:36:57

