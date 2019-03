Câmera flagra momento que homem é assassinado em bar de Moraes Almeida

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A vitima é bastante conhecida na região, morador das comunidade de Três Bueiras, trabalhava com garimpo , a motivação do crime ainda é desconhecida.

O crime aconteceu na tarde de sábado (01) , as câmeras do estabelecimento gravou assassino chegando e atirando na vitima que foi atingida por vários tiros, ele foi socorrido e veio óbito por volta das 22 horas no hospital municipal.

You May Also Like