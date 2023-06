Pará investe R$ 270 milhões em obras de 35 orlas do estado

A Prefeitura de Belém realiza serviços de tapa-buraco na ilha de Mosqueiro (Foto:Ivan Duarte/O Liberal)

Em Belém, prefeitura também realiza serviços para a temporada de verão em Mosqueiro, Icoaraci e Outeiro

O governo do Estado está investindo R$ 270 milhões em obras em 35 orlas do Pará. A execução dos serviços vem ocorrendo desde o ano de 2019. Já foram entregues R$ 76.782.552,59 em obras e outros R$ 194.430.154,10 estão em andamento. A orla do município de Barcarena é a que deve ficar pronta até o próximo mês, já para o veraneio.

De acordo com informações da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), serão realizados serviços de construção, reconstrução ou urbanização. As obras ocorrem por meio de execução direta, com investimentos oriundos do Tesouro Estadual, além de convênios celebrados com as prefeituras municipais.

Titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas, o secretário Ruy Cabral disse que um dos principais programas do governo é a sustentabilidade por meio dos investimentos na área turística. E que a Seop participa “desse processo evolutivo” na geração de emprego e renda, com a realização das obras nas orlas.

Já foram entregues as obras nas orlas de Colares, Curuçá, Salvaterra e Salinópolis. “E continuamos em execução com outras também que são extremamente importantes para o desenvolvimento cultural, turístico, da região, dos municípios, como é o caso de Bragança, Tucuruí, Barcarena, Marapanim. São R$ 270 milhões investidos nessas obras que trazem a tranquilidade e a valorização do ser humano e qualidade de vida”, afirmou Ruy Cabral.

A nova orla Beira Mar tem uma extensão de 1,2 mil metros e um muro de arrimo, além de quadras e visão privilegiada para algumas das praias mais procuradas do país

Nova Orla Beira Mar é entregue a moradores e visitantes de Salinas; investimento é de R$ 56 milhões

Operários trabalham em serviços de meio-fio em via da ilha de Mosqueiro

Dezenove ruas de Mosqueiro recebem serviços de drenagem, pavimentação e sinalização

Balneabilidade de praias de Alter do Chão precisa ser examinada periodicamente

Alter do Chão recebe festival de cinema

Prefeitura realiza serviços de tapa-buraco e iluminação em Mosqueiro

A Prefeitura de Belém está preparando a ilha de Mosqueiro para o mês de julho, quando esse distrito administrativo da capital recebe milhares de turistas. No momento, estão sendo realizados serviços de tapa-buraco e limpeza.

O secretário municipal de Urbanismo, Deivison Alves, disse que o programa da prefeitura para o verão tem várias frentes de trabalho. À Seurb, por exemplo, compete a manutenção das calçadas, para garantir a acessibilidade das pessoas. “E o principal fator nosso é a iluminação pública. Deixar todas as ilhas iluminadas, principalmente as áreas de mais movimento, como, por exemplo, as orlas”, disse.

A iluminação antiga está sendo substituída pela iluminação LED, mais moderna. “Esse trabalho já vem sendo feito o ano inteiro. Estamos trocando a iluminação que existe hoje lá por iluminação LED. Já começamos a fazer em Icoaraci, estamos fazendo em Outeiro e estamos chegando também em Mosqueiro”, afirmou.

Ele explicou que esses investimentos fazem parte de uma Parceria Público-Privada (PPPs) gerida pela Seurb. “É um investimento global de quase R$ 60 milhões par um período de 13 anos. E a gente está contemplando nesse momento aqui uma parte dele, para fazer toda essa melhoria da iluminação pública nesses espaços”, disse.

Há, também, serviços de capina, de paisagismo, as ações de saúde. Ou seja: obras de manutenção preventiva e corretiva. “Melhoramento da via, asfáltica, arrumando calçada onde está danificada, fazendo com que se recupere para a caminhabilidade”, afirmou.

A ideia é deixar esses espaços preparados para o verão. “Aproveitar que o nosso verão amazônico coincide com as férias escolares. Então o movimento é bem intenso. A ideia é deixar preparado para o veraneio e aproveitar toda essa extensão de orlas, principalmente em Icoaraci, Mosqueiro, Outeiro”, afirmou.

Moradores de Mosqueiro aguardam com expectativas as melhorias na ilha

Os moradores da ilha de Mosqueiro aguardam com expectativa as melhorias na ilha. Alírio Chagas, aposentado de 80 anos, mora na estrada São Francisco, no bairro de mesmo nome, onde está ocorrendo a operação tapa-buraco.

Ele afirmou que esse trabalho é importante para evitar acidentes de trânsito. “As pessoas caem e se quebram nesses buracos. Com esse serviço vai melhorar e evitar esses acidentes”, disse. Ele lembrou que, naquela área, há muitas crianças se deslocando para as escolas e que também é grande a circulação de carros e motos.

Luiz Pimentel, mais conhecido como Maradona, 62 anos, tem um estabelecimento na beira-mar, no Murubira. Ele disse que serviços são necessários para atrair turistas para a ilha, entre os quais tapa-buraco e pintura das faixas das ruas. E, para melhorar ainda mais, defende a instalação de iluminação na praia, com a colocação de refletores, porque, afirmou, tem muita gente que gosta de aproveitar a praia à noite.

Jorge Silva, também de 62 anos, é pescador e mora na prainha do Farol, na avenida Beira-Mar, na Prainha. Ele está na expectativa de que essas obras melhorem a vida da população. E gostaria que as ações da prefeitura também se estendessem à prainha do Farol, com a colocação de iluminação. “A iluminação vai contribuir para dar mais segurança, evitar os furtos de canoa no local e, também, o consumo de drogas”, afirmou Jorge.

Ações da prefeitura também são realizadas na ilha de Outeiro

A Prefeitura de Belém, por meio da Agência Distrital de Outeiro (Arout), realiza uma série de melhorias na ilha, para garantir as férias de julho deste ano mais atraente e convidativas. As secretarias municipais de Saneamento (Sesan), de Urbanismo (Seurb), de Meio Ambiente (Semma), de Turismo (Belémtur), de Saúde (Sesma), de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel), e de Planejamento e Gestão (Segep), além da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob), Guarda Municipal de Belém (GMB), Defesa Civil de Belém, Polícia Militar e Conselho Tutelar da região distrital vão trabalhar de forma integrada para atender a população no veraneio de 2023.

Ainda segundo a Arout, um dos aspectos fundamentais para garantir o conforto e a segurança dos visitantes são as obras de infraestrutura que a Prefeitura vem realizando na região distrital, como revitalização e saneamento da rua Franklin de Menezes, via principal de acesso à praia Grande de Outeiro. Além disso, a administração municipal está investindo nos serviços de roçagem e limpeza das principais vias e praias do distrito.

Em 2022, Santarém recebeu 214 mil turistas nacionais e internacionais que injetaram na economia R$ 133,5 milhões

Os investimentos realizados na infraestrutura de Santarém ajudam a fortalecer o turismo. A nova orla e a orla do Maracanã são os mais novos cartões-postais. Em 2022, Santarém recebeu 214 mil turistas nacionais e internacionais que injetaram na economia R$ 133,5 milhões.

Por ser a terceira maior cidade do Pará, que recebe de 20% a 25% dos turistas que visitam o estado, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Semtur) e parceiros, trabalham para que esse número chegue a 30% de turistas.

Santarém é conhecida pelo seu turismo de praia e gastronômico e, também, o turismo de base comunitário e o marítimo, que cresce a cada dia com a volta da temporada de cruzeiros em alta demanda.

Marabá

Muito procurada durante as férias de julho, a Praia do Tucunaré é um dos principais atrativos do verão em Marabá, sudeste do Estado, e as estratégias de segurança durante esse período foram tema de reunião realizada essa semana. As secretarias municipais de Turismo, Segurança Institucional, Guarda Municipal e Meio Ambiente atuarão de forma integrada com Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. “Essa é uma preocupação porque esse é um mês que não lidamos só com banhistas de marabá, mas também com muita gente que vem para a cidade ou está de passagem e acaba indo conhecer o nosso principal ponto turístico”, explica o secretário municipal de Turismo, Caetano Reis.

A Praia do Tucunaré é um balneário sazonal, que só surge com a vazante do Rio Tocantins, quando se consegue ver uma extensa faixa de areia surgindo nas águas. Diferente de outras praias, não é possível ir de carro até lá, então a travessia é feita por barcos e rabetas, que são canoas com motores de navegação. “Este também é um ponto de atenção, porque temos associações de barqueiros regularizadas junto ao município e que administram os quatro portos de embarque de passageiros que existem na orla da cidade. Esses trabalhadores seguem a regras de segurança sobre disposição de coletes salva-vidas, equipamentos de segurança e manutenção das embarcações, por exemplo”, afirma Caetano.

Tradicionalmente, a praia começa a ser ocupada já em meados de junho por barracas que recebem os visitantes oferecendo serviços de bar e restaurante, com mesas dispostas dentro da água. Essa configuração foi abordada junto ao corpo de bombeiros. “Está sendo providenciada a sinalização dessas áreas para evitar que as embarcações particulares ou de rabeteiros cheguem perto demais das áreas de barracas. É uma medida que a gente sempre toma porque são locais onde se concentram mesas, banhistas, crianças. Então existe toda uma estratégia para garantir a segurança do público”.

Apesar da presença dessas autoridades, o secretário esclarece que a Praia do Tucunaré, por ser uma ilha sazonal, é uma área que está sob o domínio da União e que, portanto, a responsabilidade de fiscalização de embarcações é da Marinha e Capitania dos Portos. “Mesmo assim, estamos fazendo o que cabe à nós, que é elevar, qualificar, aqueles barqueiros que estão dentro das normas, dentro das leis. Além de tentar fazer um trabalho de conscientização para que os banhistas utilizem os profissionais credenciados, porque esses, sim, estarão recebendo toda a orientação do poder público”, ressalta Caetano.

Sobre o investimento em obras anunciado pelo Estado, a Prefeitura de Marabá informou que o verão local tem uma configuração diferente dos demais. Não há, por exemplo, muitos balneários dentro dos limites do município. Os que existem são, em boa parte, em fazendas particulares. Na Praia do Tucunaré, cujo acesso é pela orla da Marabá Pioneira, todos os anos é montada uma estrutura de suporte ao banhista, com banheiros, portos para embarque e desembarque de barcos, além de um equipe reforçada de limpeza. Quadras e campos do município também devem receber programação esportiva no período.

