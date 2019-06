Caminhão carregado com grades de cerveja tomba na BR-316

(Foto:Reprodução/Via WhatsApp)-Grande parte da carga caiu em via pública

Um caminhão carregado com garrafas de cerveja tombou na manhã desta terça-feira (11), no quilômetro 174 da BR-316, no município de Bragança, interior do Estado. O acidente aconteceu pouco antes das 10h.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que agentes do órgão estão no local fazendo levantamentos sobre a causa do acidente. De acordo com a PRF, como os policiais estão no local fazendo atendimento emergencial à situação, ainda não há maiores detalhes sobre vítimas, identidade do motorista que conduzia o veículo e possível congestionamento no perímetro.

Nas imagens é possível ver que grande parte da carga que estava no veículo caiu na via pública. Estilhaços das garrafas são vistos em toda a área. Um possível saqueamento da carga restante também não foi informado pelo órgão, que afirmou estar apurando mais informações sobre o caso.

