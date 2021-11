Caminhão carregado de bois bate de frente em carreta na Transamazônica e veículos pegam fogo

Caminhões ficaram destruídos pelas chamas após baterem de frente no Pará — Foto: PRF/Reprodução

Imagens mostram animais pulando do veículo e tentando fugir do incêndio no Pará. Motoristas dos dois caminhões morreram no local.

Um caminhão bitrem carregado de bois vivos colidiu de frente contra outra carreta na rodovia BR-230, a Transamazônica, na região sudeste do Pará. Os dois caminhões pegaram fogo e os motoristas morreram.

Imagens registradas após a colisão mostram os animais correndo pela pista, tentando fugir de dentro de um dos veículos (veja no vídeo acima).

O acidente foi no fim da tarde de quarta-feira (3), em um trecho entre Cajazeiras e Itupiranga, a aproximadamente 60 quilômetros do centro de Marabá.

Após colidirem, os dois caminhões pegaram fogo e ficaram virados no acostamento. Os motoristas morreram no local, mas não foi detalhado se carbonizados ou na colisão e as idades. Eles estavam sozinhos.

“A causa principal, a partir de análise de vestígios presentes, foi a realização de ultrapassagem em local proibido”, informou a PRF.

Equipes do Grupamento de Bombeiros Militar de Marabá se deslocaram ainda na quarta para controlar as chamas. Policiais rodoviários federais também foram ao local do acidente.

O trânsito ficou complicado na região. Até a manhã desta quinta-feira (4), não foi informado quantos bois estavam no caminhão e o que havia no outro veículo.

A BR-230, conhecida como Transamazônica, é uma importante rodovia federal no Pará, utilizada para escoamento da produção agrícola, mineral, bovinos, entre outros. A movimentação costuma ser intensa.

Em alguns trechos da pista, o tráfego é complicado por conta de atoleiros. Alta velocidade também é um problema recorrente na via, o que provoca acidentes graves.

Por g1 Pará — Belém

