5G será revolução para Amazônia, afirma vice-presidente Hamilton Mourão

“Imagine a revolução na educação e na saúde, a integração das comunidades indígenas”, declarou Mourão. (Foto:Romério Cunha / VPR)

Ele observou que, na região, há lugares sem energias elétrica e outros sem conexão à internet

Enquanto leilão 5G ocorre em Brasília, em outra parte da cidade o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, comentou sobre o impulso que a tecnologia levará à região. “Será uma revolução. Para controle dos parques, para a comunicação, será uma mudança radical”, previu ele, que também é o presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.

O vice-presidente salientou que, na região, há lugares sem energias elétrica e outros sem conexão à internet. “Imagine a revolução na educação e na saúde, a integração das comunidades indígenas”, citou no evento paralelo à Convenção do Clima (COP-26), o Pavilhão Brasil, que conta com stands em Brasília e em Glasgow (Escócia).

O painel é organizado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

O ministro do MMA, Joaquim Leite, que tem recebido vários integrantes do governo no último dia para acompanhar a evolução da COP-26, também comentou que a Amazônia está isolada do mundo atualmente, mas que isso deve mudar com a chegada do 5G. “Com certeza isso trará riqueza ao território”, afirmou.

Por:Agência Estado

