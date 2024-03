Caminhão envolvido em acidente que matou 4 e deixou 24 feridos na BR-163 a causa pode ser pneus carecas

Entre os mortos trÊs são de novo Progresso-PA

O caminhão carregado com soja envolvido no acidente com um micro-ônibus BR 163, na altura do restaurante do Chico, nas proximidades do Aruri nesta terça-feira,23 de março de 2024, estava na contramão no momento da colisão e possuía os pneus carecas, segundo a informação. O acidente matou três pessoas, todas elas ocupantes do micro-ônibus que transportava trabalhadores da Via Brasil-163.

“Os pneus estão gastos, muito gastos. Os principais gastos da carreta (veja na foto), os pneus se soltaram das rodas, justamente os que são necessários para poder ter aderência na estrada e curvas.

Com pneus gastos pode acontecer sim uma fatalidade como essa”, fala o motorista que presenciou o acidente , ele chama atenção dos pneus terem saídos das rodas, em mensagem via WhatsApp, ao Jornal Folha do Progresso.

De acordo com o motorista , que preferiu não se identificar, acredita que os pneus em péssimo estado, estourou e o motorista não conseguiu controlar o caminhão e acredita que isso pode ter sido um dos fatores que motivaram o acidente.

“Estava andando rápido e de repente saiu da pista não teve como evitar o acidente. Foi muito rápido e muito perto, disse o motorista.



O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, 26 de março de 2024, próximo à comunidade de Aruri, entre os municípios de Trairão e Itaituba, na BR-163, no Pará, e resultou em quatro mortes e deixou outras 24 pessoas feridas.

Vitimas: Clodoaldo Piacentini (Novo Progresso), Rubens Santos (Novo Progresso), Francisco Freitas (Novo Progresso) e José Roberto Freire (Placas).

Feridos: As 24 pessoas feridas foram encaminhadas para o Hospital Municipal do Trairão, onde receberam atendimento médico. Não há atualização sobre a saúde das vítimas. As autoridades locais estão conduzindo investigações para determinar as causas exatas do acidente.

