Dois morrem carbonizados em colisão entre carreta e caminhão em Mato Grosso

(Foto: Reprodução)- Alex Caetano da Silva, de 27 anos, e Alexandre Carvalho Schimidt, 43, faleceram em um grave acidente envolvendo uma carreta graneleira e um caminhão munck, ontem, na MT-430, cerca de 70 quilômetros de Confresa (1058 quilômetros de Cuiabá). Com o violento impacto os veículos pegaram fogo. Um homem de 28 anos, condutor da carreta, ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Conforme o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar retornava do distrito de Santo Antonio do Fontoura, quando encontraram com os dois veículos em chamas e uma pessoa pedindo socorro. Os policiais procuraram a vítima e entraram na mata, momento em que encontraram o homem, de 28 anos, sem condições de se locomover e apresentava lesões e sangramento.

Imediatamente retiraram ele da área, tendo em vista que o fogo estava intenso e se alastrando rapidamente pela mata. Ainda conforme a PM, transeuntes que passaram pelo local chegaram com uma maca médica, o que auxiliou na retirada da vítima que foi encaminhada em veículo particular em parte do trajeto de caminho até o hospital, onde foi repassada para equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombeiro seguiu até o local e encontrou as duas vítimas fatais carbonizadas. Foram acionadas Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) para análises do acidente, e posteriormente liberação dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML).

Os veículos ficaram atravessados na pista com a cabine já do lado de fora da rodovia, destruídas pelas chamas. Os bombeiros realizaram o combate total das chamas e rescaldo.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/03/2024/11:17:01

