Caminhões guinchos são engolidos pelo mar em tentativa de salvar carro atolado em praia, no Pará

Caso foi registrado nesta sexta-feira (29). Caminhão tentou salvar guincho já atolado após tentar retirar carro que havia sido também arrastado pela maré no litoral paraense.

Durante uma tentativa de salvar um carro que estava sendo ‘engolido’ pela maré da praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste do Pará, dois caminhões guinchos envolvidos no resgate também atolaram. O caso foi registrado nesta sexta-feira (29).

Nas imagens do ocorrido, é possível ver que água cobre os dois veículos de plataforma na altura da porta do motorista. O carro que seria resgatado estaria submerso, por conta da tentativa falha de salvá-lo.

Até o início da tarde desta sexta, a prefeitura e outras autoridades não informaram se os veículos conseguiram sair do local.

“Foram brincar com a natureza […] Dois ‘caminhãzão’ que a maré está destruindo”, narra o homem que gravou o vídeo abaixo.

Segundo um dos espectadores, apenas um dos ‘guinchos’ foi chamado para salvar o carro, mas acabou atolando. O outro caminhão foi acionado para tentar rebocar os outros dois veículos e também teve o mesmo fim.

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil informaram que não foram acionados para atender a ocorrência em questão.

Salinópolis é conhecida pelas praias paraenses de água salgada, dentre elas a Atalaia, onde é permitida a entra e circulação de carros na faixa de areia.

No período das férias, é comum encontrar casos de carros que são ‘engolidos’ pela subida da maré, atolam e causam prejuízos aos motoristas. (Com informações do Salinópolis,).

