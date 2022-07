Pai vê filho morrendo após ser baleado por motoqueiros na porta de casa em MT

(Foto:Reproduçã0) – Douglas Silva da Costa, 24, foi executado a tiros na área de sua casa, na noite de quarta-feira (27), no bairro Boa Esperança, em Sorriso (643 km ao médio-norte de Cuiabá). Os suspeitos, estavam em uma motocicleta e fugiram após cometer o crime. Pai da vítima ouviu ao menos 6 tiros e quando saiu na porta, já encontrou o filho morto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Civil foi acionada para atender uma denúncia de homicídio. Pai da vítima contou que ele estava na cozinha quando recebeu um telefonema. Ele saiu para atender e segundos depois já ouviu os disparos.

Testemunha correu para a porta e já flagrou o filho caído ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar os primeiros atendimentos, mas o rapaz já estava sem sinais vitais. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) esteve no local para análise da ocorrência e liberação do corpo.

Polícia foi informada ainda que dois homens em uma motocicleta preta passaram pelo local no momento dos tiros. Com a vítima, foi apreendida uma porção de cocaína. O caso segue em investigação. (Com informações do correio24horas.com).

