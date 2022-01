Caminhoneira youtuber ferida na colisão entre carretas em Mato Grosso passará por cirurgia, diz amiga

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conforme Só Notícias já informou, além de caminhoneira, Fucther também é youtuber. No canal, ela compartilha alguns momentos das viagens e a rotina no volante.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal a colisão foi frontal. A Scania ficou com a parte da frente completamente destruída. A outra também teve danos e os vagões saíram da pista. O tráfego chegou a ficar em meia pista até a retiradas das carretas e limpeza da pista. Por conta do violento impacto, ocorreu derramamento da carga de soja.

O acidente foi, ontem, pela manhã, na BR-174, em um trecho localizado a cerca de 50 quilômetros do centro de Pontes e Lacerda. A Scania conduzida por Aline Füchter colidiu com outra (marca e modelos não informados).

A amiga dela que também estava na Scania R450, Lauren Borges Matheus informou que o atual estado de saúde dela é estável, foi avaliada por exames de tomografia e passará por cirurgia para correção do fêmur e antebraço, quebrados. As informações são da Redação Só Notícias (foto: arquivo pessoal e divulgação)

A caminhoneira Aline Füchter Ouriques, de 32 anos, continua internada no Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda (444 km de Cuiabá).

