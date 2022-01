Profissionais de tecnologia são público-alvo da Globotech Academy

Estão sendo ofertadas 40 vagas para participantes de todo o Brasil

Estão abertas as inscrições para os profissionais da área de Tecnologia da Informação interessados em realizar um curso gratuito e on-line voltado à formação de desenvolvedores ofertado pelo projeto Globotech Academy, da Rede Globo. Nessa seletiva estão sendo ofertadas 40 vagas para participantes de todo o Brasil. As inscrições podem ser feitas até 14 de janeiro de 2022, no site do projeto. Ao final da capacitação há possibilidade de contratação.

Para participar é necessário ter conhecimentos em algoritmos, orientação a objetos e em pelo menos uma linguagem de programação. A iniciativa tem como objetivo acelerar e desenvolver as competências e habilidades dos profissionais de desenvolvimento de software com nível júnior.

Durante o curso, os participantes terão acesso a conteúdos relacionados ao desenvolvimento de software para o desenvolvimento de hard skills demandadas pelo mercado, com aplicação em projetos práticos. O conteúdo programático inclui conteúdos sobre Versionamento & Git; Linguagens Python e JavaScript; Web; APIs em Python; Otimização e Performance Web; Frameworks Backend e Framework Frontend.

Seleção

Após a inscrição, o candidato participará de dois testes, um de lógica e outro técnico, que será usado para nivelar o conhecimento das pessoas inscritas. Aqueles que atingirem os resultados mínimos e preencherem os pré-requisitos serão chamados para entrevistas individuais.

Será realizada, ainda, uma análise interseccional para garantir que a turma tenha a maior pluralidade possível e as pessoas que apresentarem maior alinhamento com o perfil buscado serão convidadas para fazer parte do curso.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

Jornal Folha do Progresso em 12/11/2022/16:58:09

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...