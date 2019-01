Caminhoneiro de SP que levava carga para MT desaparece e carreta é encontrada abandonada

Gustavo Destra está desaparecido desde o dia 02 de setembro — Foto: Arquivo pessoal

Último contato foi feito quando o motorista estava em Lucas do Rio Verde. Caminhão foi localizado em Diamantino, com documentos do veículo, nota fiscal da carga e chave no contato.

O caminhoneiro Gustavo Diresta, de 36 anos, está desaparecido desde a noite de terça-feira (2). De acordo com a família, o último contato foi feito quando ele estava em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá.

Ainda segundo informações da família, Gustavo teria levado um carregamento até Lucas e de lá voltaria para Mirassol (SP) com uma carga de milho. Porém, ele não chegou em casa.

A carreta em que Gustavo estava é rastreada, porém o satélite perdeu o sinal do veículo na madrugada de quarta-feira (3).

O bitrem foi localizado em Diamantino, a 209 km de Cuiabá, Dentro do veículo, a polícia encontrou os documentos pessoais de Gustavo, a nota fiscal da carga e a chave no contato. Os documentos da carreta também estavam intactos.

O veículo foi levado para a delegacia, porém não há pistas de onde Gustavo possa estar.

A família tentou contatá-lo pelo celular, mas o número utilizado por ele parece ter sido desativado, pois não emite sinal.

As polícias Rodoviária Federal e Civil acompanham o caso.

