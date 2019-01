Agência bancária é totalmente destruída em ação criminosa

Agência bancária é totalmente destruída no interior do Pará em ação criminosa –

Agência ficou totalmente destruída (Foto: Via WhatsApp)

Bandidos fortemente armados explodiram uma agência do Bradesco, em Senador José Porfírio, sudoeste paraense, na madrugada desta sexta-feira (05). Com uso de explosivos, além de destruir está agência, as vidraças do Banpará também foram atingidas. Vale lembrar, que os bancos estão fazendo os pagamentos salariais de algumas classes de trabalhadores neste início de mês.

Ainda não se tem informações de quanto em dinheiro foi levado, mas na ação os caixas eletrônicos foram explodidos.

O prédio do Bradesco ficou totalmente destruído, além disso casas próximas e um estabelecimento comercial tiveram danos com a explosão. Manchas de sangue foram encontradas, suspeita-se que os próprios criminosos se machucaram.

Segundo o comandante do destacamento da PM na cidade, Sargento Pierre, os criminosos ainda atiraram no prédio do pelotão. No local foi possível encontrar munições e explosivos.

“Tinha resto de granada, eles se machucaram, dava para ver sangue na roupa e meia abandonada por um dos criminosos, eram pelo menos 9 pessoas em carro, moto e uma caminhonete, a tentativa de assalto foi muito rápida e frustrada, não levaram dinheiro, e logo eles fugiram, possivelmente por que se feriram”, explicou Sgt Pierre

Na agência do Banpará, os assaltantes apenas atiraram contra a vidraça, mas não chegaram a explodir mais bombas. Ao deixarem a cidade, eles atiraram várias vezes para o alto, intimidando uma possível reação policial.

Veja imagens da ação:

DOL (Fotos: Via WhatsApp)/(Com informações de Felype Adms)



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...