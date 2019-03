Caminhoneiro é flagrado com anfetaminas no interior do Pará

(Foto: Divulgação/PRF) -Um caminhoneiro foi detido na rodovia BR-316, no município de Cachoeira do Piriá, no nordeste paraense, na noite de quinta-feira (07), por porte de 24 comprimidos de anfetaminas.

O flagrante foi feito durante uma fiscalização de rotina dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que aborcou o veículo M.Benz. Após a verificação do disco de tacógrafo, foi constatado que o condutor estava dirigindo por 24 horas de forma ininterrupta, o que despertou a suspeita sobre o estado do condutor.

Os policiais fizeram buscas no interior do veículo e encontraram 24 comprimidos de anfetaminas (Nobésio Extra-Forte), substância proibida pela Anvisa, escondidos em um compartimento interno.

O caminhoneiro saiu de Belém e tinha como destino a cidade nordestina de Petrolina, no estado de Pernambuco. Ele revelou que adquiriu a droga na feira do Ceasa, em Belém, pela quantia de cinquenta reais.

De acordo com a PRF, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo flagrante de porte de substância proibida, o que se equivale ao porte de outras drogas para consumo como: maconha, cocaína, crack, entre outras. O condutor foi detido e liberado após a assinatura de TCO.

(Com informações da PRF)

