Senhoras são infectadas e Pará agora possui 51 casos confirmados de coronavírus

(Foto:Reprodução) – Mais dois casos de coronavírus foram confirmados no Pará na manhã desta sexta-feira (03), segundo balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

As pacientes são: 50º: Mulher, 55 anos, de Belém; e 51º: Mulher, 60 anos, de Belém. A Sespa também informou que 60 casos seguem em análise e 977 já foram descartados.

A Sespa considera que até o momento são 51 casos confirmados. Um, no entanto, levou a óbito uma idosa de 87 anos, que se encontrava acamada em domicílio há 10 anos e teve contato com pessoas vindas de fora do Pará. A morte ocorreu em Alter do Chão, em Santarém, no dia 19 de março.

CASOS NO PARÁ

Veja o perfil de todos os pacientes infectados no Pará até a manhã do dia 2 de abril:

1º caso: 18/03/2020 – Homem, de 37 anos, de Belém. O paciente viajou para o Rio de Janeiro. Procurou uma emergência com síndrome aguda do sistema respiratório e foi internado no Hospital Geral da Unimed. No dia 18/03 passou a ficar em isolamento domiciliar.

2º caso: 20/032020 – Mulher, de 36 anos, de Belém. Esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apresentou tosse, febre e dores no corpo. Seu estado de saúde é estável e não teve internação hospitalar. Está em isolamento domiciliar.

3º caso: 22/03/2020 – Uma mulher de 44 anos, quadro de saúde estável.

4º caso: 22/03/2020 – Homem, de 53 anos. Quadro de saúde estável.

5º caso: 23/03/2020 – Mulher, de 29 anos, de Marabá. Esteve em São Paulo e retornou ao Pará no dia 16 de março. Seu estado de saúde é estável. Ela segue em isolamento domiciliar.

6º caso: 25/03/2020 – Mulher de 35 anos, de Ananindeua, esteve em São Paulo, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. Ao retornar, contaminou o esposo. Ela está em isolamento domiciliar.

7º caso: 25/03/2020 – Homem, de 42 anos, de Ananindeua. Esteve e contato com a esposa que viajou para SP, RS e DF. Está em isolamento domiciliar. Esse é o primeiro caso de transmissão local.

8º caso: 25/03/2020 – Mulher de 23 anos, de Belém, que esteve em Fortaleza.

9º caso: 25/03/2020 – Homem, de 36 anos, de Belém, que esteve na França.

10º caso: 26/03/2020 – Mulher, de 24 anos, de Itaituba. Esteve na Europa.

11º caso: 26/03/2020 – Mulher, de 47 anos, de Castanhal. Esteve em Fortaleza.

12º caso: 26/03/2020 – Mulher, de 35 anos, de Ananindeua. Esteve em contato com o primeiro caso confirmado de Ananindeua.

13º caso: 26/03/2020 – Homem, de 26 anos, de Ananindeua. Esteve em contato com o primeiro caso confirmado de Ananindeua.

14º caso: 27/03/2020 – Homem, de 42 anos, de Belém, tem histórico de viagem para o Rio de Janeiro.

15º caso: 27/03/2020 – Mulher, de 43 anos, de Belém. Ela esteve em contato com um caso positivo de Ananindeua.

16º caso: 27/03/2020 – Homem, de 44 anos, de Belém, teve contato com um caso positivo que veio de São Paulo.

17º caso: 28/03/2020 – Homem, de 25 anos, de Parauapebas. Esteve na Itália.

18º caso: 28/03/2020 – Mulher, 42 anos, de Belém. Esteve em contato com um paciente de Belém que testou positivo para o Novo Coronavírus.

19º caso: 29/03/2020 – Criança, 9 anos, de Belém. Filha de um paciente que testou positivo para o Novo Coronavírus. Ela está bem e em isolamento domiciliar.

20º caso: 29/03/2020 – Homem, 30 anos, de Belém. Ele é profissional de saúde e não relatou viagem ou contato com paciente que tenha testado positivo para o Novo Coronavírus. O caso está em investigação.

21º caso: 30/03/2020 – Mulher, de 68 anos, de Belém, veio de Goiânia.

22º caso: 30/03/2020 – Homem, 35 anos, esteve em Fortaleza.

23º caso: 30/03/2020 – Mulher, 55 anos, esteve em contato com caso confirmado.

24º caso: 30/03/2020 – Homem, 53 anos, de Belém. Não alega viagem O caso está em investigação. Há risco de alguma pessoa assintomática ter passado o vírus para este paciente.

25º caso: 30/03/2020 – Homem, 34 anos, de Belém. Não alega viagem. O caso está em investigação. Há risco de alguma pessoa assintomática ter passado o vírus para este paciente.

26º caso: 30/03/2020 – Homem, 29 anos, de Ananindeua. Ele esteve na Suíça, França e Portugal e esteve em contato com os pais que testaram positivo.

27º caso: 31/03/2020 – Mulher, 29 anos, de Belém, que veio de São Paulo.

28º caso: 31/03/2020 – Homem, 43 anos, de belém, que esteve na Espanha e Holanda.

29º caso: 31/03/2020 – Mulher, 28 anos, de Ananindeua, que veio da Itália.

30º caso: 31/03/2020 – Mulher, 39 anos, de Abaetetuba, que veio de Manaus.

31º caso: 31/03/2020 – Mulher, 53 anos, de Belém, esteve em contato com caso confirmado.

32º caso: 31/03/2020 – Homem, 24 anos, de Belém, que esteve em contato com caso confirmado.

33º caso: 31/03/2020 – Mulher, 35 anos, de Tucuruí, relata viagem de avião para Belém.

34º caso: 31/03/2020 – Homem, 37 anos, de Marituba, relata contato com pessoa que esteve em SP.

35º caso: 01/04/2020 – Mulher, 19 anos, de Belém, veio de São Paulo.

36º caso: 01/04/2020 – Homem, de 31 anos, de Belém, profissional de saúde.

37º caso: 01/04/2020 – Mulher, 25 anos, de Ananindeua, que esteve na Europa.

38º caso: 01/04/2020 – Mulher, 33 anos, de Belém, caso em investigação.

39º caso: 01/04/2020 – Mulher, 41 anos, de Barcarena, profissional de saúde.

40º caso: 01/04/2020 – Mulher, 47 anos, de Belém, relata contato do paciente positivo.

41º caso: 02/04/2020 – Mulher, 48 anos, de Santarém.

42º caso: 02/04/2020 – Homem, 51 anos, de Santarém.

43º caso: 02/04/2020 – Homem, 54 anos, de Santarém.

44º caso: 02/04/2020 – Homem, 64 anos, de Ananindeua.

45º caso: 02/04/2020 – Homem, 65 anos, de Belém.

46º caso: 02/04/2020- Homem, 64 anos, de Belém.

47º caso: 02/04/2020- Homem, 64 anos, de Ananindeua.

48°caso: 02/04/2020 – Mulher, 26 anos, de Belém.

49°caso: 03/04/2020 – Mulher, 55 anos, de Belém.

50°caso: 03/04/2020 – Mulher, 60 anos, de Belém.

MORTE

1º caso: 19/03/2020: Idosa de 87 anos, que teve contato com pessoas vindas de fora do Pará. Alter do Chão, Santarém.

