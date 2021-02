Fundação ParáPaz abre processo seletivo para todos os níveis

O contrato administrativo terá duração de 12 meses, e é prorrogável. As inscrições exclusivamente online poderão ser feitas de 17 a 18 deste mês de fevereiro (Foto:| Reprodução)

A Fundação ParáPaz publicou edital para inscrições no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para cargos temporários de níveis superior, médio e fundamental para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba,na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Serão 42 vagas ofertadas para as funções de Técnico em Gestão Social: Psicologia (7); Técnico em Gestão Social: Serviço social (9); Técnico em Gestão Social: Pedagogia (3); Técnico em Administração e Finanças/ Contador (2); Técnico em Administração e Finanças/ Administrador (2); Enfermeiro (4); Professor de Educação Física (1); Professor de Informática (1); Técnico em Enfermagem (6); Assistente Administrativo (5) e Auxiliar Operacional (2).

O contrato administrativo terá duração de 12 (doze) meses podendo ser prorrogado. A jornada de trabalho será de 06 (seis) horas diárias, totalizando 30 (trinta) horas semanais.

Inscrição

Será realizada exclusivamente por meio eletrônico, no site, no horário de 00h00 do dia 17 de fevereiro de 2021 às 23h59min do dia 18 de fevereiro de 2021, conforme previsto no cronograma do Edital.

O Edital completo e o cronograma de atividades estão disponíveis, também, no site Sipros.

