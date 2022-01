Paragominas suspende aulas presenciais da rede municipal de ensino

(Foto:Reprodução) – Em Paragominas, sudeste do Pará, as aulas presenciais nas escolas municipais, que voltaram na última segunda-feira (24), foram suspensas novamente pela prefeitura da cidade até o dia 10 de fevereiro, com a justificativa do surgimento de novos casos de Covid-19.

Segundo a prefeitura, as ocorrências da doença entre professores e servidores da educação municipal de Paragominas é o principal motivo que levou o Comitê Intersetorial de Retorno às Aulas a decidir pela interrupção das aulas presenciais por 14 dias, a partir desta sexta-feira (28). (A informação é do G1)

Depois do período, conforme às diretrizes, será feita uma reunião para avaliar o cenário pandêmico e o retorno presencial. São mais de 76 escolas na rede municipal, que incluem a zona urbana, rural e área indígena de Paragominas.

Apesar da suspensão das aulas, o atendimento administrativo presencial da Secretaria Municipal de Educação e nas escolas continua para emissão de documentos e matrícula de alunos.

Jornal Folha do Progresso em 29/01/2022/08:37:30

