Caminhoneiro é flagrado utilizando a roda do caminhão para praticar atividade física

A cena rara chamou a atenção de um motorista que passava pelo local, e resolveu registrar o momento inusitado. (Foto: Reprodução)

Não é todo dia que você se depara com um caminhão estacionado e um caminhoneiro, ‘marombado’, utilizando a roda do veículo para se exercitar. O caminhoneiro prendeu uma espécie de corda elástica na roda traseira do caminhão e, de costas para o pneu, ele puxava o elástico, exercitando os braços.

Ao que tudo indica, o motorista profissional tem o costume de praticar exercícios físicos, pois o seu corpo tem características de quem treina com frequência.

Benefícios do exercício com elástico

O exercício físico praticado pelo caminhoneiro é chamado de Tração. A tração elástica por meio da resistência é um tipo de atividade física que ajuda a melhorar a flexibilidade do corpo, auxilia na saúde, melhora a postura, coordenação, resistência muscular e o condicionamento físico.

Sempre que nos deparamos com um caminhoneiro praticando atividade física, chama a atenção, pois os profissionais do trecho são vistos como sedentários, devido ao longo período que passam sentado atrás do volante.

De fato, a profissão exige muito dos motoristas, mas o caminhoneiro em questão mostrou ser possível encontrar formas de sair do sedentarismo e colocar o corpo para se movimentar.

Assista ao Vídeo

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 01/04/2023/06:54:06 com informações do portal Brasil do Trecho

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...