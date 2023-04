Criança se afoga na piscina da casa da família em Itaituba

Clara Maria caiu na piscina e ficou lá por alguns minutos. Família pede orações – (Foto:| Acervo Pessoal)

Família pede orações para Clara Maria que segue internada no Hospital Regional do Tapajós (HRT)

Uma criança de 1 ano e 5 meses se afogou na noite da última quinta-feira (30) em Itaituba, sudoeste do Pará. Clara Maria acabou caindo dentro da piscina, na residência da família, e ficando lá por alguns minutos.

Um parente avistou a criança na piscina e correu para retira-la. De acordo com a família, tudo aconteceu em questão de minutos, enquanto a mãe, Maria Clara Raniere, estava no quarto e o pai fazia reparos em uma câmera de segurança.

Segundo o Portal Giro, a bebê foi socorrida e levada para o Hospital Municipal de Itaituba (HMI), onde já chegou desacordada, com a pele arroxeada e a barriga inchada. A equipe médica conseguiu reanimar Clara Maria depois de cerca 40 min. Em seguida a criança foi levada para o Hospital Regional do Tapajós (HRT), onde foi intubada.

Ainda segundo a publicação, após exames de raio-x, constatou-se que o pulmão da bebê não sofreu danos tão severos. Novos exames serão feitos enquanto a criança continua sua recuperação. A família segue aguardando no hospital para uma nova avaliação do estado de saúde de Clara.

Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 01/04/2023/06:54:06 com informações do portal DOL

