Caminhoneiro estaciona para abastecer e encontra sucuri de dois metros debaixo de estepe

Cobra foi capturada pelo Corpo de Bombeiros de Salinas — Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

Segundo o Corpo de Bombeiros, cobra estava entre a cabine e a carroceria do veículo. Motorista vinha da Bahia e estacionou em um posto de combustíveis em Salinas, no Norte de Minas.

Uma cobra de dois metros foi encontrada em um caminhão em um posto de combustíveis, em Salinas, no Norte de Minas. Segundo os bombeiros, a serpente da espécie sucuri estava debaixo do estepe entre a cabine e a carroceria do veículo. O motorista seguia da Bahia sentido Montes Claros e percebeu a presença do animal ao estacionar para abastecer.

“Ele desceu para abastecer, foi verificar alguns itens do veículo e enxergou a cobra. A parte da cauda estava para fora e o restante debaixo do estepe. O que chamou atenção é que essa espécie não é nativa da região”, conta o sargento Welbert Ferreira de Araújo.

Para fazer a captura, os militares retiraram o estepe do caminhão e em seguida, usaram um gancho apropriado. O trabalho durou 20 minutos e o animal não sofreu ferimentos.

Serpente media dois metros — Foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação

A serpente foi levada para o quartel do Corpo de Bombeiros e será entregue no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) de Montes Claros nesta quinta-feira (7), onde passará por uma avaliação e depois será devolvida ao habitat natural.

Por Marina Pereira, G1 Grande Minas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...