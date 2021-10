Homem é preso suspeito de asfixiar enteado bebê com travesseiro e estuprar vítima

(Foto:Reprodução) – Polícia já prendeu sujeito envolvido no crime

Na última terça-feira (5), um homem de 22 anos foi preso, suspeito de asfixiar o enteado bebê, de apenas dois anos, com um travesseiro, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

Em depoimento à polícia, o suspeito contou que o pequeno Gael Henrique Nascimento Ribeiro estava chorando e, ele resolveu colocar um travesseiro sobre o rosto da criança para abafar o barulho e não acordar as outras pessoas da casa.

Na ocasião, a mãe do menino estava dormindo na hora do ocorrido. Ao acordar, ela perguntou pelo filho. O padrasto teria dito a ela que a criança estava dormindo, porém, a mulher encontrou a criança desanimada.

Desesperado, o suspeito levou o menino ao hospital da cidade. Segundo o médico que atendeu a criança, ele já teria chegado sem os sinais vitais e com machucados pelo corpo e com o ânus dilatado, dando indícios de abuso sexual.

De acordo com o delegado Vinícius Máximo da Silva, o suspeito teria negado o estupro à criança, mas confessou ter o matado por asfixia. O homem foi preso em flagrante por homicídio.

Por:O Liberal

