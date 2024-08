Caminhoneiro morre afogado após ponte ceder e caminhão cair no rio em MT

Foto: Divulgação | A equipe de mergulhadores da 5ª CIBM de Nova Mutum foi mobilizada na tarde deste sábado (03), por volta das 15h00, para atender uma ocorrência de afogamento no Rio Ponte de pedra, cerca de 30 km de Nova Maringá/MT.

Segundo informação um homem identificado como Guilherme Cabral Donha, de 38 anos, natural do Estado de São Paulo, estava conduzindo um caminhão caçamba carregado com rejeito de asfalto, quando ao passar pela ponte, ela não suportou o peso do veículo e o caminhão caiu dentro do rio.

Um outro homem que acompanhava a vítima na viagem havia descido do veículo para verificar se a ponte apresentava condições de passarem com o caminhão.

Quando o veículo caiu no rio, o amigo pulou na água e tentou retirar o companheiro de dentro, para os bombeiros ele relatou ter escutado o motorista bater no vidro tentando quebrar e alguns minutos depois não escutou mais o barulho.

Assim que chegou no local, a equipe do Corpo de Bombeiros, realizou mergulho e constatou que vítima estava dentro do veículo sem sinais vitais.

A correnteza estava forte e dificultou o trabalho da guarnição, após aproximadamente 1h15 de operação, com profundidade entre 5m e 6m, o corpo foi retirado do veículo, e por volta das 18h40 foi entregue a Polícia Civil e funerária para demais providências.

Fonte: Portal Power Mix e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/08/2024/09:20:32

