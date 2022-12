Criança tem cabeça esmagada por ônibus, em Santarém

(Foto: Redes Sociais) – Na tarde desta quinta-feira (1°), uma criança de aproximadamente 1 ano e um mês, morreu após ter a cabeça esmagada por um ônibus.

A tragédia aconteceu na Comunidade João Pereira (JP), as proximidades da entrada do Jacamim, região de planalto do município de Santarém.

“Eu tava dentro do ônibus, quando eu desci com a minha irmã, que a gente viu, a criança já estava morta. O ônibus tinha passado por cima da cabeça dela. Ela tava aqui na casa da mãe dela, na estrada. Não sabemos como foi, só ouvimos o pessoal dizendo que era pra parar o ônibus, que ele tinha passado em cima da neném”, disse a tia da criança.

A suspeita é que a criança tenha corrido atrás do ônibus ao avistar familiares dentro do coletivo.

Segundo informações de populares, a mãe inconsolável com a tragédia, não largava a criança do colo. Moradores tentaram linchar o motorista conhecido pelo apelido de ”abacate”, que evadiu-se do local.

“O rapaz que faz o itinerário aqui pra comunidade, creio que já estava no retorno, quando desembarcou alguns passageiros, segundo o que nos foi passado, ele não viu a criança, ele falou aqui na hora. A criança, por ser muito pequena, acabou atropelando. A informação é que ele temia pela vida dele, que o ameaçaram, os ânimos exaltados, mas devia ter esperado”, disse o Sargento Ramilson.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo. (Com informações do O Impacto).

