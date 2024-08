Motorista e dois bebês morrem após carro bater em árvore no MT

Foto: Diamantino News | Pedro Ivo Moreti Alves da Silva, 30, Anna Lívia dos Santos lima, 1, e Aghata Gabriely Santos da Silva, de 4 meses, morreram após o veículo que eles estavam bater contra uma árvore, no final da tarde de domingo (4), na MT-240, nas proximidades de Diamantino (208 km a médio norte de Cuiabá). Outras 3 mulheres foram socorridas com escoriações.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada às 18h30 para atender um acidente de trânsito na rodovia próximo ao lixão envolvendo um veículo Parati.

Ao chegar no local, uma testemunha disse que viu o carro trafegando sentido Diamantino em alta velocidade, andando de zigue-zague e o condutor dispensando latas de cerveja para fora.

Em determinado momento ela e o esposo visualizaram que o condutor saiu da pista, invadiu uma área verde e atingiu uma árvore em cheio.

Foi acionado a ambulância do município que encaminhou as vítimas ao hospital, as duas bebês de 1 ano e a de 4 meses já chegaram na unidade de saúde sem vida, o condutor morreu durante atendimento e as outras 3 passageiras tiveram somente escoriações.

Uma das sobreviventes de 17 anos informou aos agentes que ela estava em um relacionamento com o condutor e eles estavam vindo de um pesqueiro em Nortelândia, onde ele passou a tarde toda ingerindo bebida alcoólica.

Ocorrência foi registrada e será investigada pela Polícia Civil.

