Caminhonete capota e para no meio da BR-163 entre Sinop-Itaúba no Mato Grosso

O acidente envolvendo uma GM-10 branca ocorreu, esta tarde, num trecho da rodovia federal, a cerca de 40 quilômetros do centro de Sinop — sentido ao município de Itaúba.

O Corpo de Bombeiros informou que chegou a ser acionado, mas foi detalhado pelo comunicante que o motorista foi encontrado andando ao lado da caminhonete e não apresenta ferimentos. Por isso, não foi feito encaminhamento do resgate.

A Polícia Rodoviária Federal informou que uma equipe está no local para fazer o registro do acidente e controle do tráfego de veículos. As possíveis circunstâncias de como ocorreu ao acidente serão apontadas no boletim de ocorrência.

A caminhonete parou com as rodas para cima no meio da pista e ficou bastante danificada.

Redação Só Notícias (foto: Só Notícias)10/11/2021 16:10

