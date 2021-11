No Pará homem esfaqueia a ex-esposa, populares reagem e ele foge

(Foto:Reprodução) – Por volta das 23 horas da noite desta quarta-feira, 10, uma tentativa de feminicídio abalou o município de São Miguel do Guamá: o autor do crime é o ex-marido da vítima, identificado como Williamy Lino Barbosa, de 23 anos, que segue foragido.

A vítima foi identificada pela iniciais T.S.L, que procurou a Delegacia de Polícia Civil do município na manhã desta quinta-feira, 11, para registrar a ocorrência. Segundo ela, seu ex-marido estava com uma faca e desferiu três golpes nela, mas conseguiu fugir com ajuda de populares. O casal estaria separado a cerca de cinco meses.

No depoimento, a vítima informou que estava em sua casa com um amigo que tinha acabo de lhe dar uma carona, quando seu ex-sogro chegou pedindo um ventilador para o filho da vítima dormir. De repente, quando ela ia até a porta, o ex-marido chegou derrubando a porta com um chute.

Nesse momento ela conta que correu para o quarto, mas Williamy também arrombou a porta e lhe desferiu três facadas: a primeira atingiu a barriga, a segunda, o braço, a terceira aconteceu após uma vizinha tentar ajudar, atingindo o rosto e o ombro.

Em determinado momento, seu ex-sogro se agarrou com o filho, na tentativa de ajudar a vítima, que foi levada para casa de uma vizinha, mas mesmo assim o acusado tentou arrombar novamente a porta. Populares da vizinhança chegaram e o acusado do crime fugiu. Ele segue foragido. A vítima recebeu atendimento médico e não corre risco de perder a vida.

Com informações do Portal Guamá.

