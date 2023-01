Campanha arrecada cabelo para vítimas de escalpelamento no Pará

(Foto:Reprodução) – Iniciou neste sábado (21) a Campanha de Arrecadação de Cabelos destinados às vítimas de escalpelamento no Pará.

A ONG Amigos Voluntários do Pará em parceria com o Projeto Compaixão pretende coletar cabelos para confeccionar 100 cachos destinados ao Espaço Acolher da Santa Casa.

A meta da ação é alcançar a quantidade de cabelos necessária em apenas três meses. Os interessados podem entrar em contato com os seguintes números:

(91) 99143-3243 – Picanço Di Araújo

(91) 98038-7812 – Olinda Guedes

Ou irem diretamente no local de arrecadação

Local: ONG Amigos Voluntários do Pará

Endereço: Tv. Barão do triunfo, 553 – Alto – Sacramenta

Senador Lemos e Canal da Pirajá.

Escalpelamento

Muito comum em áreas ribeirinhas e principalmente no interior da região paraense, os acidentes de escalpelamento ocorrem quando o cabelo fica preso ao motor e partes móveis desprotegidas da embarcação, sendo o couro cabeludo arrancado violentamente. A vítima pode perder também partes do rosto e há risco de morte devido à hemorragia que pode ocorrer.

Qual a importância da doação de cabelo?

A doação de cabelos é um dos atos que recuperam a autoestima das vítimas de escalpelamento. (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 23/01/2023/11:53:56

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...