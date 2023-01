«Best Sellers»: os smartphones mais vendidos dos últimos dois anos

Os smartphones tornaram-se partes essenciais e integrais de nossas vidas.

Hoje em dia, tudo está à distância de um clique e os smartphones são simultaneamente uma ferramenta de trabalho e um objeto de entretenimento. Longe vão os dias em que os telemóveis eram usados apenas para chamadas e SMS.

Hoje em dia, os fatores mais importantes na hora de escolher um novo smartphone são aspetos como a qualidade das câmaras, capacidade de armazenamento ou execução de jogos.

Existem novos nichos de mercado, como os smartphones vocacionados para gaming, que tem vindo a crescer nos últimos anos, devido à sua capacidade para rodar jogos «pesados» – vamos excluir da categoria gaming as apostas em cassinos online ou jogos icónicos como a roleta online, que não consomem recursos consideráveis de hardware.

Desde 2020, existem muitos smartphones mais vendidos no mercado. Aqui está uma lista dos mais populares (e seus recursos) nos últimos dois anos.

Apple iPhone 12 ProMax

O modelo da Apple possui recursos avançados como conectividade 5G e câmaras aprimoradas para tirar fotos e vídeos incríveis. Ele também vem com um processador A14 Bionic para desempenho mais rápido e maior duração da bateria.

O Apple iPhone 12 Pro Max é o modelo mais avançado da série iPhone 12. Ele possui uma tela Super Retina XDR OLED de 6,7 polegadas, chip processador A14 Bionic da Apple e suporte 5G. Este dispositivo oferece uma gama impressionante de recursos para ajudá-lo a aproveitar ao máximo sua experiência, incluindo maior duração da bateria, melhor desempenho da câmara e proteção Ceramic Shield para maior durabilidade.

O Pro Max também possui quatro câmaras traseiras com tecnologia de deteção LIDAR para que você possa capturar fotos e vídeos nítidos. Com opções de armazenamento de até 512 GB, você também nunca terá que se preocupar com a falta de espaço. Em suma, este é um ótimo dispositivo para quem quer ficar conectado e aproveitar tudo o que a tecnologia mais recente tem a oferecer.

Para aqueles que levam seus dispositivos móveis a sério, o Apple iPhone 12 Pro Max é a escolha ideal. Com seu design de ponta e especificações avançadas, é uma potência de um smartphone que o ajudará a ficar no topo do seu jogo. Esteja você procurando potência, desempenho ou simplesmente um dispositivo esteticamente agradável, o Pro Max não irá dececionar.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

O Galaxy S21 Ultra 5Gda Samsung possui um impressionante display dinâmico AMOLED 2X Infinity-O de 6,8”, juntamente com uma taxa de atualização de 120 Hz e certificação HDR 10+. O aparelho conta ainda com o processador Qualcomm Snapdragon 888 e 12 GB de RAM e pode ser configurado com até 512 GB de armazenamento integrado.

Além disso, o Samsung Galaxy S21 Ultra 5G vem equipado com quatro câmaras traseiras – uma lente grande angular de 108 MP, uma lente ultra larga de 12 MP, uma lente telefoto de 10 MP atualizada e outra lente telefoto de 10 MP com recursos de zoom ótico de 3x – além de um impressionante Câmara frontal de 40MP perfeita para selfies.

Outros recursos do Samsung Galaxy S21 Ultra 5G incluem várias opções de bateria, classificação IP68 de resistência à água e poeira, recursos de carregamento rápido, entrada para fone de ouvido e compatibilidade com Wi-Fi 6. Ele também roda no sistema operacional Android 11 com a skin One UI 3.1 da Samsung.

O Samsung Galaxy S21 Ultra 5G também vem com vários recursos de segurança para manter seus dados seguros.

Google Pixel 5

O Google Pixel 5 é o mais recente da série de smartphones emblemáticos do Google. Ele possui uma tela OLED de 6 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz e suporte a HDR10+, além de uma classificação de resistência à água IP68. No «miolo», você encontrará o processador Snapdragon 765G emparelhado com 8 GB de RAM e 128 GB de espaço de armazenamento.

O telefone também vem equipado com uma configuração de câmara dupla que consiste em uma lente primária de 12 MP e uma lente ultra grande angular de 16 MP na parte traseira, enquanto a câmara frontal de 8 MP pode fotografar de ângulos amplos e ultra amplos. Além disso, ele executa a versão mais recente do Android pronta para uso, dando aos usuários acesso a todos os recursos e aplicativos mais recentes disponíveis na plataforma.

Quando se trata de duração da bateria, o Pixel 5 é equipado com uma bateria de 4.080 mAh que pode durar o dia todo com uso moderado a pesado. Ele também suporta carregamento rápido com fio de 18 W e carregamento sem fio para maior comodidade.

Com seu design elegante, hardware poderoso e experiência de software intuitiva, o Google Pixel 5 é um smartphone carro-chefe impressionante que oferece uma ótima relação custo-benefício.

No geral, o Google Pixel 5 é uma ótima opção para quem procura um smartphone confiável e poderoso que não vai custar muito.

Desde sua tela de alta resolução até seu sistema de câmara versátil e bateria de longa duração, o dispositivo tem tudo – tornando-o um dos melhores telefones Android no mercado hoje.

Esteja você procurando uma opção econômica ou um dispositivo topo de linha, o Google Pixel 5 é uma ótima escolha. Com sua combinação de recursos e desempenho, oferece um valor imbatível que nenhum outro dispositivo pode igualar.

OnePlus 8 Pro 5G

O OnePlus 8 Pro 5G é um dispositivo da renomada fabricante chinesa de smartphones. Ele possui especificações impressionantes, como tela QHD+ Fluid AMOLED de 6,78 polegadas, processador Snapdragon 865, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.

Ele também suporta redes sub-6GHz e mmWave 5G para conectividade ultrarrápida. A configuração da câmara no OnePlus 8 Pro 5G inclui uma lente principal de 48 MP, uma lente telefoto de 8 MP com recursos de zoom ótico de 3x, uma lente ultra grande angular e um sensor de tempo de voo para deteção de profundidade.

É alimentado por uma enorme bateria de 4500mAh que pode ser recarregada rapidamente graças à sua tecnologia Warp Charge de 30W. Além disso, também possui certificação IP68 para resistência à água e poeira. Todos esses recursos tornam o OnePlus 8 Pro 5G a escolha ideal para quem procura um poderoso dispositivo carro-chefe com tecnologia de ponta.

Esses smartphones oferecem recursos incríveis, processadores poderosos e recursos avançados que os tornam alguns dos telefones mais populares do mercado nos últimos dois anos.

