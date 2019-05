Campanha Maio Amarelo inicia nesta segunda-feira em Santarém

(Foto:Reprodução)-A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), através da Divisão de Educação para o Trânsito, inicia nesta segunda-feira (06), a Campanha Maio Amarelo em Santarém. A abertura ocorrerá em dois momentos, sendo o primeiro a partir das 8h30 na Escola Municipal de Ensino Fundamental Padre Manoel Albuquerque. O segundo momento será em parceria com o Sest Senat onde ocorrerá uma carreata com concentração a partir das 18h na Praça Barão de Santarém (São Sebastião) com saída às 18h30 com percurso pela Avenida Rui Barbosa, Avenida Cuiabá até Sest Senat, logo em seguida será realizado às 19h30, no auditório do Sest Senat a abertura solene das ações do Maio Amarelo em Santarém.

Com o tema “No trânsito o sentido é a vida”, o Movimento Maio Amarelo que acontece por todo o mês de maio tem a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. O movimento é mundial e a SMT busca pelo terceiro ano consecutivo acompanhar, organizando ações durante todo o mês.

Neste ano, a Secretaria trará novidades durante o desenvolvimento da Campanha em Santarém, sendo voltada para o público infantil. “O tema deste ano já diz que no trânsito o sentido é a vida, trabalhando a questão da educação para o trânsito na preservação da vida, o vídeo nacional da campanha traz muito a participação das crianças, por isso em 2019 decidimos trabalhar com elas, para que elas possam se tornar nossos multiplicadores, levar as informações, orientações, as dicas de segurança no trânsito e cobrar dos pais, dos irmãos mais velhos, das mães, enfim fazer com que as crianças sejam multiplicadores das boas práticas no trânsito”, explicou o coordenador da Divisão de educação para o Trânsito, Marcelo Santos.

A campanha será desenvolvida em 21 escolas de educação infantil, fundamental e médio, sendo municipais e estaduais na área urbana, região do planalto e eixo forte nos horários da manhã, tarde e noite com palestras, atividades lúdicas, recreação e distribuição de material informativo trabalhando valores e comportamentos contribuindo para a formação de futuros cidadãos mais conscientes no trânsito.

Confira o calendário de ações do Maio amarelo 2019



