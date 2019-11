Operação ‘Reverso’ cumpre mandados de prisão em Santarém e região

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a polícia, a operação que conta com a participação de 36 policiais tem o objetivo de, além de combater a criminalidade na região, proporcionar segurança para a população que vai participar das Festividades de Nossa Senhora da Conceição.

A Polícia Civil saiu às ruas nesta quarta-feira (20) para cumprir mandados de prisão na região. Ao todo, 20 pessoas foram presas pela manhã, sendo 9 em Santarém e outras 11 em outros municípios do oeste do Pará.

Presos na Operação Reverso, no município de Santarém, no Pará — Foto: Dominique Cavaleiro/G1

