Campeã de xadrez russa é suspensa após envenenar tabuleiro da rival com mercúrio antes de competição; vídeo

O caso ocorreu na última sexta-feira, em Makhachkala, no sul da Rússia, e foi registrado por câmeras de segurança; Mulher envenenada era a principal adversária da russa desde a infância.

Amina Abakarova, uma campeã de xadrez russa, foi suspensa após supostamente envenenar sua rival de infância, Umayganat Osmanova, ao espalhar mercúrio sobre as peças que seriam usadas antes de uma partida. A mulher de 43 anos está sendo acusada de agir por vingança após um insulto pessoal.

O caso ocorreu na última sexta-feira, em Makhachkala, no sul da Rússia, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram Abakarova entrando no salão onde o torneio aconteceria e aparentemente preparando o envenenamento. Ela é vista se aproximando da mesa de Osmanova e, após verificar se ninguém a observava, retira um frasco de sua bolsa e espalha o conteúdo sobre o tabuleiro e algumas peças de Osmanova.

Pouco depois do início da partida, Osmanova sofreu “tontura severa e náuseas” e precisou de atendimento médico. Sazhid Sazhidov, presidente da Federação de Cultura Física e Esportes da República do Daguestão, confirmou que a substância identificada como mercúrio foi aplicada no local de jogo de Osmanova.

— Como muitos, estou perplexo com o que aconteceu e os motivos de uma competidora experiente como Amina Abakarova são incompreensíveis. As ações dela poderiam ter levado a um desfecho trágico, ameaçando a vida de todos presentes, inclusive a dela mesma — disse Sazhida Sazhidova, ministro do Esporte da Rússia, segundo o The Telegraph.

Segundo o jornal britânico, Abakarova teria dito a outros competidores que sua ação foi uma forma de “vingança” por coisas “desagradáveis” que Osmanova teria dito sobre ela e seus familiares, e que o ataque foi movido apenas por “hostilidade pessoal” e para “assustar” Osmanova.

Apesar da tentativa de envenenamento, Osmanova continuou no torneio e conseguiu conquistar uma das vagas premiadas. Malcolm Pain, diretor de xadrez internacional da Federação Inglesa de Xadrez, expressou seu choque com o ocorrido.

Alexander Tkachyov, diretor-executivo da Federação Russa de Xadrez, declarou que a federação está considerando a imposição de uma proibição vitalícia a Abakarova.

