Avião com 62 pessoas à bordo cai em Vinhedo (SP); VÍDEO

Foto: Reprodução | Um avião de médio porte caiu em uma área residencial de Vinhedo, no interior de São Paulo, deixando 4 mortos, segundo a Defesa Civil, no início da tarde desta sexta (9). Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram mobilizadas para atender a ocorrência.

O avião, que viajava de Cascavel (PR) para Guarulhos (Grande São Paulo), caiu, segundo a corporação, na altura do número 2.500 da rua Edueta.

Segundo a Voepass, antiga Passaredo, o voo 2283 tinha 58 passageiros e 4 tripulantes a bordo.

Segundo a Defesa Civil do Estado, a aeronave pode ter atingido casas na queda. A administração do aeroporto de Cascavel informou que “uma operação padrão de emergência regida pela equipe do Aeroporto está em curso para entrar em contato com as famílias de possíveis vítimas.”

Já o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), da Força Aérea Brasileira, disse que está encaminhando agentes ao local.

“Investigadores do CENIPA e do Quarto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA IV), órgão regional do Centro, localizados em São Paulo, já estão a caminho para realizar a Ação Inicial da ocorrência.”

A prefeitura de Vinhedo afirmou que não vai se pronunciar no momento sobre o caso.

Nas redes sociais, usuários publicaram vídeos registrando o momento do acidente, com o avião já em queda vertical. Enquanto filmavam a queda, as pessoas lamentavam o acidente.

Em outros registros, as pessoas observam a fumaça que sobe de onde o avião teria caído. Uma moradora do bairro Capela registrou chamas do avião, que caiu em frente à casa dela.

