Candidata a vereadora e irmã são sequestradas e assassinadas em Mato Grosso

Foto: Reprodução | Rayane Alves Porto, de 25 anos, e sua irmã Rithiele Alves Porto, 28 anos, foram encontradas mortas esta madrugada, após serem sequestradas na saída de um festival de pesca no município de Porto Esperidião (322 quilômetros de Cuiabá). As irmãs eram proprietárias de um circo e Rayane era candidata a vereadora no município.

Conforme o boletim de ocorrência registrado, as irmãs e mais dois homens foram sequestrados por um grupo de nove pessoas na saída do festival e levadas para um cativeiro na região central da cidade. Segundo o documento policial, um dos rapazes conseguiu fugir e procurar ajuda no batalhão da Polícia Militar.

Diante das informações, os militares foram até o endereço mencionado e, ao chegarem, avistaram o segundo homem no chão todo ensanguentado com o dedo da mão esquerda e a orelha cortados, além de ferimentos por arma branca na região da nuca. Ele foi socorrido e encaminhado para atendimento médico e não estaria corre risco de vida.

Os policiais continuaram as buscas na residência e encontraram em um dos quartos as duas irmãs mortas com sinais de tortura por arma branca. Segundo a PM, as vítimas tiveram os cabelos cortados.

A equipe, o jovem que conseguiu escapar do cativeiro informou que fugiu pulando muros de várias casas até chegar no batalhão. Ele relatou ainda que a motivação do crime seria pelo fato das vítimas terem tirado uma foto no rio Jauru com gestos “supostamente de uma facção rival”.

O local foi periciado pela Politec. A Polícia Civil agora passa a investigar o caso para descobrir os autores do crime e confirmar motivação.

