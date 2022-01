Candidatos denunciam falta de transparência em resultado de Processo Seletivo da Prefeitura de Novo Progresso

O resultado do Processo Seletivo Simplificado da Prefeitura de Novo Progresso, Edital nº 01/PMNP/2021, destinado ao preenchimento de mais de 700 vagas para os cargos temporários de Nível Fundamental (incompleto e completo), Médio e Superior, tem gerado muitos questionamentos.

Candidatos denunciam o péssimo atendimento por parte da organizadora Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), que não estaria respondendo de forma satisfatória as demandas. (A Informação é do Impacto)

Segundo eles, mudanças discrepantes entre o resultado preliminar e definitivo, colocariam em “xeque” os critérios de seleção do certame.

Um dos casos refere-se ao cargo de engenheiro civil, cujo resultado preliminar apontou como classificado em primeiro lugar um candidato que tirou nota 6.75. Já no resultado definitivo, o candidato que estava em terceiro no resultado preliminar, com pontuação 4.5, passou para primeiro com nota 7.5 no resultado definitivo.

De acordo com informações do prefeito do município, foram realizadas entre 40 e 50 alterações. Ele apontou ainda que conforme informado pela FADESP, após a divulgação da classificação preliminar no dia 28 de dezembro, foi aberto o prazo de recurso, até o dia 30.

No período, muitos candidatos apontaram que documentos que foram carregados no sistema da organizadora, não constavam em suas pontuações, fato que teria sido revisto pela Fundação, e assim, resultando nas mudanças ocorridas entre o resultado preliminar e definitivo.

Para os candidatos, a situação indigna principalmente pelo falta de transparência da FADESP, que não estaria dialogando a contento com aqueles que se sentiram prejudicados.

Os candidatos farão as denúncias ao Ministério Público e a Polícia Civil, visando apuração dos reais motivos na mudança de colocação, no caso citado como exemplo, se a pessoa que estava em terceiro lugar, tem ligação com políticos ou servidor do município.

Prefeitura

A prefeitura de Novo Progresso afirma que tudo correu na legislação e que a denúncia é infundada.

Jornal Folha do Progresso em 07/01/2022/20:24:16

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...