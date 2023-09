Em Santarém, Detran inicia Seminário de Qualificação para agentes de Novo Progresso

Imagem Ilustrativa (Foto:Reprodução Internet) – Como parte da programação da Semana Nacional de Trânsito 2023 no município, o Departamento de Trânsito do Estado (Detran) realiza, até a próxima sexta-feira (21), o Seminário de Qualificação para Agentes de Operação e Fiscalização dos Órgãos Executivos Municipais de Trânsito em Santarém.

A formação, realizada no plenarinho da Câmara Municipal do município, contou com a presença do diretor técnico operacional do Detran, Bento Gouveia e demais autoridades de trânsito dos municípios da região em sua aula inaugural.

Com disciplinas formativas voltadas aos agentes dos órgãos de trânsito locais a formação segue até a próxima sexta-feira (22) com a participação também dos municípios de Alenquer, Altamira, Almeirim, Belterra, Jacareacanga, Oriximiná, Novo Progresso, Mojuí dos Campos, Itaituba, Óbidos e Monte Alegre.

“O agente da autoridade de trânsito é muito importante na organização e segurança do trânsito municipal, então esta formação foi pensada para garantir a segurança no trânsito em todas as esferas dentro do estado”, pontua Renata Coelho, diretora geral do Detran.

Disciplinas como ética e cidadania no trânsito, relações interpessoais no trabalho, o papel educador do agente, alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), Operação e Fiscalização de Trânsito, além de uma prática operacional na via serão ministradas por instrutores do órgão durante estes dias.

“Estamos com nossa equipe técnica trazendo para estes municípios novas ferramentas, antenadas às novas resoluções, qualificando de fato quem precisa para que a gente possa ter um trânsito mais humano e seguro, além de trocarmos ideias e informações focando em ações regionalizadas” conta José Bento Gouveia, diretor técnico operacional do Detran.

Elivana Araújo, que é agente de operação e fiscalização e atualmente é responsável pelo órgão municipal de trânsito de Monte Alegre, conta um pouco das expectativas do aprendizado no curso para o trânsito do município.

“No meu ver, o curso é de extrema importância para que com isso possamos atender as demandas de fluidez da abordagem de fiscalização nas vias públicas com mais segurança para todos. Os temas, assuntos, atualizações e esclarecimentos que estão sendo abordados neste treinamento são fundamentais nas atividades diárias, para que possamos ser vistos pela população como um colaborador qualificado na melhoria do trânsito do município”.

“A formação contínua dos agentes de trânsito, dos seus conhecimentos de práticas operacionais, administrativas e legislação de trânsito é de grande importância para os agentes de trânsito, visando o resultado de uma maior segurança viária aos cidadãos, para sempre oferecermos um bom trabalho com respeito, educação, tratar os cidadãos com urbanidade e saber educar também o cidadão sempre na forma possível de penalizar quando estiver errado e ao mesmo tempo educar também para que ele não retorne ao erro”, relata Bismark Almeida, agente de fiscalização de trânsito de Santarém que também participa da formação.

Formação Regionalizada

Concomitantemente, o seminário é realizado também nos municípios de Capanema, Abaetetuba e Marabá, com o mesmo conteúdo, porém pensado de maneira regionalizada.

Marabá é um dos grandes polos regionais que recebem o seminário. Com 50 inscritos, o auditório do Senai do município receberá agentes de fiscalização de trânsito também dos municípios de Parauapebas, Curionópolis, Tucuruí, São Geraldo do Araguaia, São Domingos do Araguaia, Itupiranga e Novo Repartimento.

Para o seminário de Abaetetuba, no espaço do seminário da escola São Francisco Xavier, além dos agentes municipais estão confirmados agentes dos municípios de Ananindeua, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Marituba, Moju e Santa Isabel do Pará. Já Capanema recebe agentes de Bragança, Castanhal, Ipixuna do Pará, Rondon do Pará e São Miguel do Guamá na Secretaria Municipal de Educação.

“O projeto tem por objetivo proporcionar um melhor desempenho profissional a partir do desenvolvimento de habilidades comportamentais adequadas, estimulando o desenvolvimento ético e profissional dos participantes, oportunizando conhecimentos de técnicas de abordagem e melhoramento das relações interpessoais e humanas no trânsito”, finaliza o analista de trânsito do Detran, Carlos Valente.

Em Belém, de 25 a 29 de setembro, o seminário de qualificação será voltado aos agentes do Detran. Ao final de cada seminário serão entregues certificados aos participantes.

