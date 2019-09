Cano estoura e deixa moradores sem água em Novo Progresso

(Fotos:WhatsApp) – Os moradores do bairro Jardim Santarém , procuraram a redação do site do Jornal Folha do Progresso para reclamarem de um cano estourado.

Em seguida dezenas de mensagens reclamando a falta de agua nas torneiras em diversos pontos da cidade, começou a ser postado nas redes sociais.

Segundo a postagem o cano estava jorrando agua no córrego e em baixo de uma ponte. ligava de um lado ao outro do córrego.

Um vídeo foi divulgado assista;

Após as imagens circularem nas redes sociais a empresa solucionou o problema concertando o cano estourado.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

